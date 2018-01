Lucros do Santander sobem 7% para 6619 milhões de euros em 2017

Os lucros do Santander cresceram 7% no ano passado para um total de 6.619 milhões de euros, de acordo com comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A instituição financeira lidera por Ana Botín aponta ainda para encargos financeiros extraordinários de 897 milhões resultado da integração do Banco Popular.

Em Portugal (sem o Banco Popular), o Santander Totta, que revela esta quinta-feira os seus resultados líquidos, apresentou um crescimento de 10%, para 440 milhões de euros. E lembra que depois da aquisição do Banco Popular, o Santander Totta “converte-se” no maior banco privado português, tanto em activos como em créditos.

A margem bruta do banco subiu 10% para 48.392 milhões de euros e registou também um crescimento de 13% no que diz respeito ao número de clientes vinculados. Já o número de clientes digitais aumentou 21% para 25,4 milhões.

O Brasil é o país que mais pesa para os resultados do banco, contribuindo com 26%. Os lucros (excluindo efeitos extraordinários) da unidade brasileira aumentaram 34% para 2.544 milhões de euros. O Reino Unido é o segundo mercado mais forte do banco, representando 16%, segue-se Espanha – já com o efeito da integração do Popular – que representa 15%. O resultado líquido atribuído (excluindo efeitos extraordinários) é de 1.180 milhões de euros.

O Santander diz ainda que “o grupo cumpriu todos os seus compromissos estratégicos para 2017 e está convencido que irá cumprir os seus objetivos definidos para 2018”, lembrando que no futuro “vemos muitas oportunidades de crescimento orgânico, acompanhando os nossos 133 milhões de clientes, revelou Ana Botín.