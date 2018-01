Austrália. Documentos secretos encontrados numa loja de artigos em segunda mão

Depois de a televisão ABC ter revelado que vários documentos secretos estavam numa loja de artigos em segunda mão, o secretário do gabinete do primeiro-ministro ordenou uma investigação.

Alguns dos documentos, que só podem ser publicados 20 anos depois de serem produzidos, foram classificados como altamente secretos e só podem ser vistos por cidadãos do país.

Os documentos estavam dentro de um armário que estava fechado a cadeado, depois de ter sido comprado por uma pessoa não identificada numa loja de móveis usados.

Depois da compra, foram encontrados milhares de páginas de documentos oficiais que, alegadamente, foram partilhados com a ABC.

#TheCabinetFiles should have remained sealed for at least 20 years. Now these top-secret documents are yours to explore https://t.co/xnhuyjW0Tu pic.twitter.com/IcsxpIfhVn