Sabia que hoje comemora-se o Dia ao Contrário? Basicamente, o objetivo é fazer tudo ao contrário e ‘desmanchar’ a sua rotina.

Este dia surgiu nos Estados Unidos da América e chama-se Backward Day. Mas esta não é uma tradição nova: na Roma Antiga, por exemplo, celebrava-se a Saturnália, um festival em honra do deus Saturno em que eram trocados presentes, mas também se quebravam com alguns costumes. Todos os homens (fossem escravos ou não) eram vistos como iguais e as leis eram temporariamente abolidas – o que era proibido passava a ser permitido.

Hoje em dia, as comemorações do Dia ao Contrário passam por coisas muito mais simples - Basta inverter alguns dos seus hábitos. Aqui ficama lgumas ideias:

- Jantar de manhã e tomar o pequeno-almoço à noite;

- Atender o telefone com ‘adeus’ e despedir-se com ‘olá’;

- Vestir-se com as roupas do avesso;

- Trocar de lugar com o chefe;

- Tentar falar ou escrever de trás para a frente.