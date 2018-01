Trio luso com entrada de rei na Champions asiática

Três portugueses em estreia na Liga dos Campeões asiática, três portugueses a celebrar. Parece fácil. Vítor Pereira, Paulo Sousa e Diogo Amado entraram com o pé direito na prova maior da Ásia, festejando a entrada na fase de grupos de uma prova onde a melhor participação de uma equipa orientada por um português aconteceu na época passada: o Shanghai SIPG, então treinado por André Villas-Boas, caiu nas meias-finais às mãos dos japoneses do Urawa Reds, que viria a conquistar o troféu.

Seis anos depois, a história repete-se: Vítor Pereira assume a cadeira deixada vaga por Villas-Boas, seu chefe de equipa em 2010/11 no FC Porto. O técnico de 40 anos decidiu tirar um ano sabático e, para o seu lugar, o clube de Xangai escolheu o seu antigo adjunto – que tão bem liderou os destinos dos dragões nas duas épocas seguintes à saída de Villas-Boas: foi bicampeão nacional. Para já, o primeiro capítulo da história está escrito e sorriu a Vítor Pereira: o Shanghai SIPG venceu os tailandeses do Chiangrai United, por 1-0, e assegurou assim o apuramento – os play-off disputam-se em apenas uma mão. Yu Hai fez, aos 48 minutos, o golo solitário. Hulk, antigo jogador do FC Porto, foi titular, tal como Oscar, outro internacional brasileiro.

Os vice-campeões chineses em título vão agora integrar o grupo F, juntando-se a Kawasaki Frontale (Japão), Melbourne Victory (Austrália) e Ulsan Hyundai (Coreia do Sul).

Para recordar foi também o primeiro jogo de Paulo Sousa no comando do Tianjin Quanjian. A equipa chinesa, que já em novembro passado, assim que a temporada acabou, havia anunciado a contratação do técnico português para o lugar do italiano Fabio Cannavaro, bateu o Ceres Negros, das Filipinas, por 2-0, com um bis do francês Anthony Modeste, uma das estrelas da companhia (18’ e 57’), onde se insere também o internacional brasileiro Alexandre Pato ou o belga Axel Witsel, antigo jogador do Benfica.

O Tianjin Quanjian terá agora como adversários, no grupo E da competição, o Jeonbuk Hyundai Motors (Coreia do Sul), o Kitchee (Hong Kong) e ainda o Kashiwa Reysol (Japão).

Por último, destaque para Diogo Amado. O médio português de 28 anos, formado no Sporting e com passagem de cinco anos como titular indiscutível do Estoril, apontou o golo que apurou o Al-Gharafa, do Catar, na receção ao Pakhtakor, do Uzbequistão (2-1). Amado marcou aos 28’, sete minutos depois de Sneijder – esse mesmo, o internacional holandês que ganhou tudo no Inter de Milão de José Mourinho – ter aberto o marcador, de penálti. O Al-Gharafa terá agora como adversários o Al-Jazira (Emirados Árabes Unidos), o Al-Ahli (Arábia Saudita) e o Tractor (Irão) no grupo A.