31 de janeiro 2018

“Temos pouca privacidade nos nossos hospitais”

Portugal sai bem no último retrato internacional sobre o resultado dos tratamentos a doentes oncológicos. Um estudo divulgado ontem na revista “Lancet” traça rankings por região e Portugal surge no top 10 europeu em três dos tumores mais frequentes: mama, próstata e estômago. Leia a entrevista a Nuno Miranda, diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas/Direção Geral da Saúde