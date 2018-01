Nove dos infetados são do sexo feminino

Subiu para 13 o número de casos de pessoas diagnosticadas com legionella no Hospital CUF Descobertas, revelou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).



Dos 13 casos diagnosticados, nove são mulheres.

Recorde-se que o surto de legionella surgiu no fim de semana passado e poderá estar relacionado com a rede de águas do hospital.