Lucro da Siemens sobe 12%

O lucro do grupo Siemens subiu 12,4% no último trimestre de 2017 para os 2189 milhões de euros.

O grupo industrial e tecnológico alemão revela em comunicado que o resultado líquido foi influenciado de forma positiva pela venda de parte da OSRAM Licht e pela redução dos impostos sobre lucros devido à reforma fiscal nos EUA.

A faturação dos últimos três meses do ano passado – que correspondem ao primeiro trimestre fiscal do exercício 2017/2018 – teve um acréscimo de 3,2% para 19823 milhões de euros. As encomendas aumentaram 14% naquele período 22477 milhões de euros.

"No primeiro trimestre sobressaiu o fortalecimento da empresa. Utilizámos o impulso do crescimento económico global e estabelecemos 'standards' para a digitalização industrial", disse o CEO da Siemens.

Para este ano a Siemens prevê um crescimento das receitas menor, com a redução a vir do efeito das variações cambiais. "As incertezas geopolíticas podem restringir o investimento do grupo", salientou ainda Joe Kaser.