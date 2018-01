Oitava temporada de “Guerra dos Tronos” afinal não vai estrear em abril de 2019

Numa suposta notícia publicada no site “Metro”, a atriz que interpreta Arya Stark, Maisie Williams, terá avançado uma data de estreia para a oitava e última temporada da série: abril de 2019.

Agora, a atriz diz que foi um “mal-entendido”. O jornal em causa citou a atriz que dizia que o primeiro episódio ia para o ar em abril, mas a citação em causa era referente a uma entrevista que Maisie Williams tinha dado há vários anos.

A atriz esclareceu tudo no Twitter: “Este tweet é só para vos informar que a citação é completamente falsa e tirada de uma entrevista que dei há alguns anos”.

A oitava e última temporada de “Gerra dos Tronos” vai para o ar em 2019, mas ainda não se sabe o mês.

Just a tweet letting you know this game of thrones release date "quote" I've supposedly given is completely false and taken from an interview I did years ago.