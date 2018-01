Jovem adormece no comboio e acorda mais rica

“Depois de 18 meses terríveis, em que perdi o meu pai e os dois avós paternos, isto mostrou-me que há generosidade e pessoas boas no mundo”

Uma mulher adormeceu no comboio, em Inglaterra, e quando acordou tinha um envelope com 100 libras no colo.

Segundo a BBC, Ella Johannessen estava a falar com a mãe ao telefone sobre alguns problemas financeiros enquanto fazia a viagem entre Peterborough e Leeds. Quando terminou a chamada acabou por adormecer e quando acordou deparou-se com o envelope no seu colo.

A jovem contou que começou a passar por algumas dificuldades financeiras no seu último ano de universidade, acrescentando que quando acordou se sentou muito grata pela ajuda de um mero estranho.

Ella fez uma publicação no Facebook para tentar identificar o estranho que foi generoso. “Depois de 18 meses terríveis, em que perdi o meu pai e os dois avós paternos, isto mostrou-me que há generosidade e pessoas boas no mundo”, escreveu.