SIRESP vai instalar 451 antenas até maio

Declarações do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita

A Rede de Emergência de Comunicações do Estado (SIRESP) vai colocar 451 antesnas satélite entre março e maio. O ministro da Administração Interna explicou esta quarta-feira que as antenas serão colocadas nas áreas de maior risco de incêndio.

Trata-se de um "reforço de mecanismos de redundância" que serão colocados em zonas prioritárias, defenidas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, explicou Eduardo Cabrita, durante uma audição regimental na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, citado pela agência Lusa.

Durante a audição, o ministro mostrou as áreas de maiores riscos aos deputados – a maioria localiza-se no norte e centro do país. Ao todo, são afetados 189 concelhos e 1049 freguesias.