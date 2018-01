Aviões desviados do aeroporto Cristiano Ronaldo por causa do vento forte

Esta quarta-feira, o vento forte que se faz sentir na Madeira, obrigou ao desvio de seis voos.

“Desde esta manhã que não conseguiu aterrar nenhum avião dos previstos”, informou fonte da estrutura aeroportuária à Lusa.

Segundo as informações dadas pela companhia aérea Easyjet às 11h45, alguns dos seus voos voltaram ao ponto de partida e outros foram redirecionados para outros locais. Já a TAP tem dois aviões desviados para Lisboa e o Porto.

As condições atmosféricas adversas “deverão manter-se até ao final do dia” e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo devido ao vento forte que pode atingir os 90 quilómetros por hora.