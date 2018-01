Nasceu durante o ano passado, no dia 16 de novembro, com 1,90 metros. Estamos a falar de uma nova cria de Girafa-de-Angola, a nova atração do zoo de Lisboa, que agora já tem dois meses e umas semanas.

A girafa mais nova do zoo já ‘contacta’ com os “restantes elementos da sua espécie” e “explora, com curiosidade, os recantos da sua instalação”, informou a equipa do Jardim Zoológico.