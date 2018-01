Sporting contrata em Portimão

De acordo com o jornal Record, o Sporting contratou o lateral-esquerdo do Portimonense, Lumor.

O jogador ganês terá custado cerca de 2,5 milhões de euros. Lumor deverá assinar um contrato de 4 anos e meio. De acordo com o desportivo, os holandeses do PSV também estavam interessados no jogador.

Já o jornal A Bola escreve nesta edição que o Sporting também está interessado no japonês Nakajima, também do Portimonense.

Recorde-se que hoje é o último dia de mercado de transferências.