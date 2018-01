Esta especiaria tem os mesmos efeitos antidepressivos que o Prozac

Há várias centenas de anos que esta especiaria é quase como que ‘mágica’ tem vindo a ser associada ao estado de espírito de algumas pessoas.

Antigamente, o açafrão era muito tido em conta, uma vez que tinha várias utilizações. Houve mesmo quem chegasse a ser morto por falsificar esta especiaria.

Por exemplo, há muitos muito anos, o açafrão era usado para aclarear os cabelos das mulheres que, ainda hoje, no Oriente, utilizam este ingrediente para clarear a pele e regenerá-la.

Recentemente, e de acordo com um estudo realizado pelo Departamente de Farmacologia do Government Medical College em Bhavnagar (Gujarat), na Índia, foram comparadas as propriedades da curmumina do açafrão com as propriedades do Prozac (medidamento antidepressivo). O estudo concluiu que ambas têm o mesmo nível de eficácia no tratamento da depressão.