São agora 14 os casos de legionela no Hospital Cuf Descobertas, anunciou a Direção-Geral de Saúde no último balanço feito esta tarde.

Dos 14 infetados com legionela, três estão nos cuidados intensivos. Nove dos casos são mulheres.

Recorde-se que o surto de legionella surgiu no fim de semana passado e poderá estar relacionado com a rede de águas do hospital.