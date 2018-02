De acordo com fonte policial, em declarações à Agência Lusa, um jovem de 18 anos foi, esta quarta-feira, detido pela GNR por, alegadamente, ter violado uma rapariga menor de idade, com apenas 12 anos, nesta terça-feira, na Escola Secundária da Trofa, distrito do Porto.

A situação foi denunciada apenas hoje pelos pais da menor, após esta ter revelado o sucedido à sua irmã.