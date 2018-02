Dezembro do ano passado considerado o 9º mês consecutivo com chuva abaixo do normal

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou, esta quarta-feira, que o mês de dezembro de 2017 foi considerado como um mês seco, tendo sido o nono mês consecutivo com valores de precipitação abaixo do normal.

“No entanto, segundo o IPMA, em dezembro verificou-se um desagravamento da situação de seca meteorológica em todo o território, e em particular na região Norte”, revela o IPMA.

"No final do mês de dezembro, 6% do território estava em seca extrema, 58% em seca severa, 29% em seca moderada e 6% em seca fraca", afirma.

"O valor médio da temperatura máxima, 14.34°C foi superior ao normal em 0.46°C, sendo o quarto mais alto desde o ano 2000. O valor médio da temperatura mínima, 4.23°C, foi inferior ao normal em menos 1.82°C", explica o IPMA, relativamente à temperatura do ar.