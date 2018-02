Pais de Angélico Vieira foram absolvidos e já não têm de pagar indemnização a vítima do acidente

Os pais do cantor e ator foram absolvidos pelo Tribunal da Relação do Porto e já não vão indemnizar Armanda Leite, que ficou com sequelas irreversíveis após o acidente.

A 28 de junho de 2011, depois da morte de Angélico, Filomena Vieira e Milton Angélico, os seus pais, foram condenados a pagar cerca de 1,5 milhões de euros a uma das sobreviventes do acidente que ficou com sequelas irreversíveis.

Agora, o Tribunal da Relação do Porto absolveu os dois e já não terão de pagar uma indemnização a Armanda Leite.

Armanda era uma das passageiras que seguia com Angélico Vieira no carro, no dia do acidente, e ficou com sequelas irreversíveis, tendo sido os pais do artista condenados a pagarem-lhe uma indemnização.

No entanto, a justiça recuou nesta decisão e agora o Tribunal da Relação do Porto ilibou os pais do artista. Apesar da decisão, o caso ainda pode seguir para o Supremo Tribunal.