Os leões aproveitaram as escorregadelas de Benfica e FC Porto.

O Sporting é o novo líder do campeonato. Os leões aproveitaram o empate do FC Porto e, ao vencerem o Vitória de Guimarães por 1-0, estão provisoriamente na liderança do campeonato.

No jogo de Alvalade, o Sporting só conseguiu marcar aos 84 minutos por Mathieu.

O Sporting faz, assim, 50 pontos, mais um que o FC Porto. Ainda assim, os dragões têm um jogo a menos,