Astrónomo amador descobre satélite perdido há 12 anos

Scott Tilley, um astrónomo amador canadiano, encontrou um satélite da NASA que estava perdido há 12 anos. O satélite foi lançado em 2000 para estudar a área invisível em torno da Terra.

Segundo a NASA, Scott conseguiu entrar em contacto com o satélite no dia 20 de janeiro e enviou os dados para serem analisados. Após 12 anos sem contacto entre a agência espacial e o satélite, a NASA afirmou que o sistema central do aparelho ainda continua a funcionar.

O satélite entrou em órbita no dia 25 de março de 200 para estudar a magnetosfera terrestre. A missão foi concluída com sucesso em 2002 e em 2005 a agência espacial perdeu o contacto com o aparelho.