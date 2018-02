Estudo comprova que orcas conseguem imitar palavras - VÍDEO

O professor Josep Call, da Universidade de Saint Andrews e coautor do estudo publicado pelo The Guardian, explicou que o objetivo era "ver quão flexíveis as orcas conseguem ser a copiar sons". "Pensámos que seria convincente apresentar-lhes algo que não faz parte do seu reportório - e neste caso "hello" (olá) não é o que uma orca diria", afirmou.

A escolha das palavras também foi pensada de forma a tornar a experiência mais profunda. "Não podemos escolher palavras muito complicadas porque depois estaríamos a pedir demais. Queríamos palavras que fossem curtas mas distintas", explicou o professor.

Nas gravações divulgadas, uma orca chamada Wikie aparece a contar até três. O estudo conclui também que estes mamíferos são capazes de imitar sons de outras orcas.

"Embora a morfologia das orcas seja tão diferente, conseguem produzir um som que é semelhante ao que outras espécies, neste caso nós [humanos], produzem", diz Josep Call. "É isso que faz com que seja ainda mais impressionante", afirma lembrando que são poucos os animais com capacidade de imitar o discurso humano, que não está apenas relacionada com o aparelho vocal mas também com as redes neurais.

Apesar de conseguirem reproduzir as palavras, Call não acredita que as orcas consigam entender os significados. "Nós não temos provas de que elas entendam o que "hello" quer dizer", eplocou.