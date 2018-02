Altice reunida esta quinta para aprovar plano de ação e estratégia

A Altice está reunida esta quinta-feira na sala Tejo do Altice Arena para aprovar o plano de ação e estratégia da empresa até 2020.

A empresa tem em marcha a compra da Media Capital e ainda ontem respondeu às preocupações à Autoridade da Concorrência (AdC) sobre o negócio. A operadora garantiu que tem "total confiança na Autoridade da Concorrência (AdC) e no seu processo de decisão", considerando que "as preocupações vertidas na notícia não constituem novidade e são usuais em processos anteriores noutros mercados, tendo a Altice respondido sempre positivamente às mesmas".

Esta reacção surgiu depois de o regulador considerar que a operação "suscita sérias dúvidas" no que toca "à sua compatibilidade com o critério estabelecido no n.º 3 do artigo 41.º da Lei da Concorrência" – ou seja, pode ser susceptível de criar entraves significativos à concorrência efectiva no mercado nacional, ou numa parte substancial deste.

Mas a Altice afirmou entretanto que "colaborará com a AdC na resposta às suas preocupações, tendo em vista a boa conclusão do processo decisório sobre a transacção", dizendo ainda que este negócio “é relevante para a subsistência do sector dos media e, logo, do futuro da Media Capital, num ambiente de mudança acelerado em que vivem os media e os consumidores".

Já hoje o Jornal de Negócios avançou que a Altice vai alienar o negócio de voz internacional — uma parte do negócio de “wholesale”, sem incluir as restantes atividades, como roaming. Esta decisão vai abranger não só a empresa como outras subsidiárias com o mesmo negócio, como é o caso da PT. O negócio ainda não está concluído, mas faz parte de uma estratégia para reduzir a dívida elevada da empresa na ordem dos 50 mil milhões de euros.