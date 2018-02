Dívida pública subiu em 2017

Segundo o Banco de Portugal, o valor da dívida pública no ano passado era mais 1,6 mil milhões do que em 2016

Segundo dados do Banco de Portugal, a dívida pública portuguesa atingiu em 2017 os 242,6 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 1,6 mil milhões de euros face ao período homólogo

"Para este aumento contribuiu o acréscimo dos títulos de dívida pública (de 9,4 mil milhões de euros) e de certificados do Tesouro (de 3,8 mil milhões de euros", explica o banco central acrescentando que as variações "foram em parte compensadas pelo reembolso antecipado de aproximadamente 10,0 mil milhões de euros de empréstimos concedidos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no âmbito do Programa de Assitência Económica e Financeira".