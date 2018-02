Incêndio destrói armazém na Trofa

Um armazém de materiais de construção em Covelas, na Trofa, ficou completamente destruído na sequência de um incêndio, avança a Lusa.

Para além do pavilhão, ficaram ainda queimadas as viaturas, máquinas e outros materiais que estavam no local.

O alerta só foi dado às 9h da manhã, tendo os bombeiros mobilizado sete operacionais e duas viaturas para proceder às operações de rescaldo na zona.

Até agora ainda não se sabe o que causou o incêndio.