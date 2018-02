Secretário de Estado inglês demite-se por chegar 2 minutos atrasado

Michael Bates, secretário de Estado do Departamento para o Desenvolvimento Internacional no Reino Unido, chegou dois minutos atrasado à sessão de perguntas e respostas e, por isso, pediu a demissão "com efeitos imediatos", noticia o The Guardian.

"Quero pedir as mais sinceras desculpas à baronesa Lister pela minha descortesia ao não estar no meu lugar para responder à pergunta dela sobre um assunto muito importante no início da sessão", disse Bates. "Sempre acreditei que nos devemos reger pelos mais altos padrões de cortesia e respeito quando respondemos em nome do governo às questões legítimas da legislatura. Estou envergonhado por não ter estado no meu lugar e portanto vou entregar a minha demissão à primeira-ministra com efeitos imediatos. Lamento", disse o secretário de Estado do Departamento para o Desenvolvimento Internacional.

O governante afirma sentir-se "verdadeiramente envergonhado" com o que aconteceu. No entanto Ruth Lister não aceitou a demissão de Bates e enviou uma nota a pedir que o secretário de Estado reconsiderasse, avança ainda o jornal britânico. "De todos os ministros que eu gostaria de causar a demissão, ele seria o último", disse que acredita que "ele sentiu que era a atitude mais correta".

A demissão dramática recebeu ainda por parte dos restantes políticos um sentimento de surpresa enquanto se ouvia alguns dizerem "não".