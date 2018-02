Daniel Raimundo foi a Alvalade: “Estou no céu”.

Daniel Raimundo, emigrante português na Bélgica diagnosticado com um cancro terminal, realizou o sonho de ir a Alvalade ver o Sporting.

O adepto sportinguista esteve com o seu pai no estádio de Alvalade para ver a vitória do Sporting sobre o Vitória de Guimarães.

"Estou no céu. E o meu pai também", escreveu Daniel Raimundo.