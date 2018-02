3, 2, 1... oficialmente fechada, a janela de transferências de inverno. O i deixa-lhe a lista com os reforços e as despedidas nos três grandes da Liga portuguesa para evitar as típicas perguntas nos próximos jogos: “Quem é aquele jogador que ali anda?” “E este?”

O Sporting foi desde cedo o primeiro clube na Liga portuguesa a revelar novidades. Exemplo disso foi a contratação de Rúben Ribeiro, médio do Rio Ave que chegou ao Sporting a 11 de janeiro. Num negócio que custou aos cofres do clube de Alvalade 500 mil euros, o portuense de 30 anos não demorou a dar cartas com a camisola dos verdes-e-brancos. Desde que aterrou no universo leonino, Rúben Ribeiro foi titular em todos os compromissos do Sporting (desde os jogos com o Desp. Aves, Vitória de Setúbal e Guimarães, a contar para o campeonato, até aos encontros com o FC Porto e Vitória de Setúbal, a contar para a meia-final e final da Taça da Liga). Além do jogador português, o emblema vencedor da Taça da Liga garantiu ainda o regresso do colombiano Fredy Montero e as contratações dos médios Wendel e Misic.

O velho conhecido Montero, que passou pelo clube de Alvalade entre 2013 e 2015, já foi utilizado por Jorge Jesus em duas ocasiões, ambas a contar para a competição que os leões venceram pela primeira vez na sua história no passado sábado. Assim sendo, fica ainda por provar o valor de Wendel, médio brasileiro de 20 anos que deixou o Fluminense – clube onde se formou, tendo chegado à equipa principal há precisamente um ano –, e do croata de 23 anos, Misic, por quem a SAD leonina pagou dois milhões de euros ao Rijeka, clube croata que milita na i divisão daquela liga. Entretanto, já durante o dia de ontem chegou a confirmação do lateral-esquerdo Lumor em Alvalade, num contrato que contempla as próximas quatro épocas e meia mais uma de opção. Os leões pagaram 2,5 milhões de euros ao Portimonense depois de terem vencido a corrida pelo lateral contra o PSV Eindhoven.

Em sentido inverso, os leões despediram-se de sete jogadores. Gelson Dala (Rio Ave, empréstimo), Wallyson (V. Setúbal, empréstimo) Tobias Figueiredo (Nottingham Forest, empréstimo), Alan Ruiz (Colon, empréstimo), Iuri Medeiros (Génova, empréstimo), Mattheus Oliveira (V. Guimarães, empréstimo), Oriol Rosell (Orlando City) e Jonathan Silva (Roma) estão oficialmente de fora das contas do projeto verde-e-branco.

Paciência regressa a casa No FC Porto, a maior surpresa desta janela de transferências chegou no início da semana. Depois da performance de luxo de Gonçalo Paciência na final da Taça da Liga, o ponta-de-lança que estava cedido por empréstimo ao Vitória de Setúbal foi chamado pela SAD portista para reintegrar de imediato o plantel dos dragões. Formado nos azuis-e-brancos, o jovem de 23 anos disse adeus aos sadinos para regressar a casa.

À semelhança do seu homólogo do Sporting, também o orientador do clube da Invicta já está a fazer render os seus novos trunfos. São eles Waris e Paulinho. O ganês Abdul Waris chegou por empréstimo dos franceses do Lorient e, apesar de não ter alinhado em jogos particularmente felizes, tem dado indicações positivas: primeiro na meia-final da Taça, jogo em que foi lançado nos últimos dez minutos, tendo convertido com sucesso o penálti numa altura em que a decisão do encontro fora levada para a marca do castigo máximo; e esta terça-feira em Moreira de Cónegos. Depois de Sérgio Conceição lhe ter concedido entrada nos 16 minutos finais, Waris foi uma das principais ameaças à baliza do Moreirense, tendo inclusivamente tido um golo (bem) anulado já nos períodos de compensação. Por último, Paulinho: titular no encontro ante o 15.o classificado da tabela, o médio chega por empréstimo do Portimonense, emblema algarvio comandado por Vítor Oliveira, no qual era titular indiscutível.

No último dia do mercado, Osorio, defesa central do Tondela, assinou até 2022 pelo FC Porto, num negócio que ronda os dois milhões de euros.

Na porta de saída dos dragões ficaram ainda registados cinco nomes, com o de Miguel Layún a ser o mais sonante, apesar da pouca utilização do lateral mexicano na presente época – fez apenas 13 jogos e marcou dois golos. A fazer companhia ao mexicano no adeus ao FC Porto estão João Costa (Gil Vicente, empréstimo), Walter (Paysandu, empréstimo), Quintero (River Plate, empréstimo) e André Pereira (V. Setúbal, empréstimo).

Benfica sem novidades?

Ontem, o tetracampeão nacional era o único clube, entre os três grandes, sem nenhum reforço oficializado até ao cair da noite. No que às partidas diz respeito, o emblema liderado por Rui Vitória não se poupou. Destaque para as saídas de Lisandro López, que rumou para o Inter a título de empréstimo; Filipe Augusto, também cedido por empréstimo, mas para o Alanyaspor; Gabriel Barbosa, que regressou aos brasileiros do Santos; e de Rakip para o Crystal Palace da Premier League mesmo depois de ter sido apontado como um dos desejados para substituir Krovinovic, croata que ficou impossibilitado de jogar até ao final da época devido à lesão contraída no jogo com o Chaves.

Em finais de setembro, o presidente das águias, Luís Filipe Vieira havia garantido que se fosse preciso investir em janeiro, “o Benfica iria ao mercado”. Na altura, à passagem da jornada 8, os encarnados estavam no terceiro lugar do campeonato, a três pontos do Sporting, segundo classificado, e cinco do líder, o FC Porto. Até à hora de fecho desta edição, a grande novidade dos encarnados estava relacionada com a queda do negócio milionário do jovem Úmaro Embaló. Oatleta de 16 anos do Benfica e os alemães do Leipzig não chegaram a acordo no ordenado a pagar ao jogador, revelou o diário “Bild”.