Mulher deu à luz bebé com 6,3 quilos sem anestesia

Uma mulher deu à luz um bebé com 6,3 quilos, na Rússia, sem receber qualquer tipo de anestesia ou analgésico. Este bebé é o quinto filho do casal e nasceu de parto natural, sem necessidade de usar fórceps (tenaz) ou ventosas.

Segundo o El País, os pais recusaram-se a dar entrevistas e não se sabe se a mãe sofreu algum tipo de complicação após a gravidez.

As medidas normais para um bebé recém-nascido são de 46 a 53,5 centímetros, com um peso que pode variar entre os 2,5 a 4,3 quilos. Já para as raparigas o comprimento médio ronda os 45,5 e os 53 centímetros e o peso entre os 2,4 e 4,2 quilos.

Normalmente o tamanho dos bebés pode ser influenciado pelo tempo de duração, dieta da mãe e algumas complicações que possam surgir ao longo da gravidez, como a hipertensão ou diabetes gestacional.