Casa do Benfica de Vendas Novas vandalizada por adeptos do Sporting

A Casa do Benfica de Vendas Novas foi vandalizada durante esta madrugada alegadamente por adeptos sportinguistas.

Nas fotos, partilhadas nas redes sociais, vê-se que as paredes e a porta foi pintada com a inscrição “Rapaziada 1906”, um grupo de adeptos do Sporting.

“Esta madrugada a ‘nossa’ Casa foi alvo de vandalismo, perpetrado por um grupo de energúmenos intitulado “Rapaziada 1906” afecto ao Sporting CP... tristeza de gente que não sabe estar...”, lê-se na publicação da Casa do Benfica de Vendas Novas.