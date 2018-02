Arquivado inquérito que envolvia Mário Centeno e Benfica

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) revelou esta quinta-feira que o inquérito que envolvia Mário Centeno e o Benfica foi arquivado.

Em causa estavam os alegados benefícios prestados pelo ministro das Finanças em troca de bilhetes para um jogo de futebol do Benfica.

Numa nota divulgada no site da PGDL , é revelado que o Ministério Público (MP) decidiu arquivar o inquérito por inexistência de crime.

“Realizado o inquérito, recolhida a prova documental e pessoal necessária ao apuramento dos factos, o MP concluiu pela não verificação do crime de obtenção de vantagem indevida ou qualquer outro, uma vez que as circunstâncias concretas eram suscetíveis de configurar a adequação social e política própria da previsão legal", lê-se no comunicado.

"O MP no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa ordenou a instauração de processo-crime na sequência da publicação nos órgãos de comunicação social de notícias sobre a solicitação de bilhetes para assistência a jogo de futebol no dia 1.04.2017 em tribuna presidencial", explica a mesma nota. "Segundo tais notícias, no mesmo período temporal, veio a ser concedida uma isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a um familiar do presidente do clube que tinha oferecido os bilhetes ao ministro das Finanças", acrescenta.

Recorde-se que, na passada sexta-feira, foram realizadas buscas no Ministério das Finanças para recolha de documentos.