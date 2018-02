Caso Centeno. “Não há matéria para me pronunciar”, diz Marcelo

O Presidente da República explicou esta quinta-feira o motivo pelo qual ainda não tinha comentado que envolve Mário Centeno e o Benfica: “Não me tenho pronunciado por uma razão muito simples: porque não há matéria para me pronunciar”.

“Entendo que não há uma questão política que justifique que o Presidente se pronuncie sobre ele”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Já esta tarde, o Ministério Público anunciou o arquivamento do processo em que o ministro das Finanças é suspeito de ter recebido bilhetes para um jogo do Benfica a troco de uma isenção de IMI ao filho de Luís Filipe Vieira, presidente do clube da Luz.