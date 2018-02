Autoeuropa. Trabalhadores voltam a afastar cenário de greve

Os trabalhadores da Autoeuropa consideram que esta não é a melhor altura para avançar com uma greve, tal como aquela que ocorreu a 30 de agosto, considerando que as negociações com a administração estão no bom caminho. Esta foi a mensagem deixada nos plenários realizados esta quinta-feira na fábrica de Palmela.

Estas reuniões serviram ainda para fazer um ponto de situação das negociações do caderno reivindicativo, "onde já houve acordo em alguns pontos e noutros não”, revelou a Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, sem adiantar pormenores.

Em cima da mesa continuam as reivindicaçõe de um aumento salarial de 6,5%, com um incremento mínimo de 50 euros por trabalhador, valor superior à proposta inicial da administração, que terá sido de um aumento de 2% e 3% para os próximos dois anos – acima da inflação, de qualquer modo.

Também por resolver está a questão dos novos horários de trabalho a partir de agosto, altura em que a Autoeuropa deverá aumentar a produção de forma significativa para responder ao volume de encomendas do novo veículo T-Roc e desta forma terá de implementar os turnos contínuos.