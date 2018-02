Bas Dost vai falhar o próximo jogo do Sporting frente ao Estoril e poderá falhar o jogo da primeira mão da Taça de Portugal no estádio do Dragão, frente ao FC Porto.

No boletim clínico do Sporting, o clube diz que o avançado tem uma “contusão na grelha costal direita”.

Bas Dost lesionou-se no jogo do Sporting frente ao Vitória de Guimarães que terminou com a vitória dos leões por 1-0.