MP acusa formalmente jogador do Canelas por agressão a árbitro

O Ministério Público acusou o jogador do Canelas 2010 Marco Gonçalves por ter agredido um árbitro com uma joelhada. Uma situação que aconteceu em abril de 2017.

A agressão aconteceu durante um jogo do Campeonato Distrital do Porto entre o Rio Tinto e o Canelas. Quando ia ser advertido pelo árbitro por ter agredido um jogador do Rio Tinto a soco, Marco Gonçalves agarrou o árbitro pelo pescoço, puxando-o para baixo, e deu-lhe uma joelhada na cabeça.

Marco Gonçalves está agora formalmente acusado pelo Ministério Público do crime de ofensa à integridade física qualificada e de ameaça agravada.

Após o incidente, o jogador do Canelas foi suspenso pela Comissão de Disciplina da Associação de Futebol do Porto durante quatro anos e cinco meses e teve de pagar uma multa de mais de quatro mil euros.