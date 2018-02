Caso Centeno. Benfica reage a arquivamento com “satisfação”

Num comunicado publicado no site do clube, o Benfica reagiu ao arquivamento do caso Centeno. A nota tem como título “O arquivamento que se exigia”.

“O Sport Lisboa e Benfica regista com natural satisfação o arquivamento por parte do Ministério Público do inquérito que envolvia o Senhor Ministro das Finanças, Mário Centeno, e o Sport Lisboa e Benfica”, lê-se no comunicado.

O clube da Luz mostra-se ainda indignado pelas “constantes suspeitas públicas levantadas tendo por base meras especulações sem qualquer fundamento”.

Recorde-se que na tarde desta quinta-feira o Ministério Público decidiu arquivar o processo que envolvia o ministro da Finanças e o Benfica.

"O MP concluiu pela não verificação do crime de obtenção de vantagem indevida ou qualquer outro", lê-se na nota da Procuradoria Geral Distrital de Lisboa.

Já na passada sexta-feira, foram realizadas buscas no Ministério das Finanças para recolha de documentos.

Centeno era suspeito de ter recebido bilhetes para um jogo do Benfica a troco de uma isenção de IMI ao filho de Luís Filipe Vieira, presidente do clube da Luz.