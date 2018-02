Wagner suspeito na morte de Natalie Wood

Marido considerado “pessoa de interesse” na reabertura do processo do afogamento da atriz em 1981

Seis anos depois da reabertura do caso da morte de Natalie Wood, os investigadores do gabinete do xerife do condado de Los Angeles decidiram declarar o ator Robert Wagner, na altura marido da atriz, como “pessoa de interesse”.

A notícia foi avançada ao programa de notícias da CBS “48 Hours” pelo tenente John Corina : “Nestes seis anos de investigação do caso, penso que ele é mais uma pessoa de interesse agora.”

Quando o processo foi reaberto, o médico legista emendou a certidão de óbito da atriz de afogamento acidental para afogamento e outras circunstâncias indeterminadas. Na altura da morte, em 1981, além de Wood e Wagner (hoje com 87 anos), estavam no iate Splendour o ator Christopher Walken e o comandante Dennis Davern. O processo foi reaberto porque Davern confessou, em 2011, que tinha mentido à polícia na altura e que acreditava agora que Wagner era culpado. Na noite do incidente, o casal envolveu-se numa forte discussão.