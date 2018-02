Legionela. Número de casos sobe para 15

O número de doentes infetados com legionela subiu para 15 esta sexta-feira, dos quais nove são mulheres e seis são homens, segundo o último balanço da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Segundo a nota da DGS três dos doentes infetados estão internados nos cuidados intensivos e 13 dos doentes infetados têm mais de 50 anos.

Na segunda-feira, o hospital começou a contactar os 800 doentes que estiveram internados entre 6 e 26 de janeiro para descartar eventuais casos. Os duches do hospital foram encerrados por precaução, depois de os chuveiros e torneiras terem sido apontados como fonte provável do surto. Paulo Gomes, diretor clínico adjunto do Hospital CUF Descobertas, referiu no domingo que “foram efetuadas colheitas e amostras em todo o hospital” e que os resultados serão conhecidos em breve.

Segundo os dados revelados na segunda-feira pela diretora-geral da Saúde, Graças Freitas, no ano passado, em Portugal, registaram-se 233 casos de legionela, dos quais 174 isolados e 59 do surto do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. O surto do Francisco Xavier, em novembro, provocou seis mortes.