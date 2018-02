Porto considerada a melhor cidade do mundo para fazer amigos

O City Life Index 2018, da revista Time Out, elaborou uma lista daquelas que são as melhores cidades do mundo e razão pela qual recebem esta distinção.

O Porto ocupa a segunda posição, e é considerado “a melhor cidade do mundo para fazer amigos, encontrar o amor e manter o contacto com a família”.

É assim que o relatório da Time Out, o City Life Index 2018, descreve a Invicta, que ocupa a segunda posição numa lista que inclui 32 cidades.

Em primeiro está Chicago, nos Estados Unidos, mas logo de seguida encontra-se a cidade portuguesa.

A lista foi feita com base em diversos pontos como é o caso da comida, bebida, amizade, cultura, felicidade, qualidade de vida e ainda o custo de vida. O Porto conseguiu uma atribuição de 137,9 pontos e Chicago 138,2 pontos.

Segundo escreve a revista Time Out, o Porto é a segunda melhor cidade do mundo por dar liberdade às pessoas para serem tal como são.

Mas há mais uma cidade portuguesa nesta lista. No top 10 da lista encontra-se a capital portuguesa, que ocupa a oitava posição, e que arrecada 130,2 pontos.

Fique com a lista das melhores cidades do mundo:

1 – Chicago

2 – Porto

3 – Nova Iorque

4 – Melbourne

5 – Londres

6 – Madrid

7 – Manchester

8 – Lisboa

9 – Filadélfia

10 – Barcelona

11 – Edimburgo

12 – Tel Avive

13 – Austin

14 – Paris

15 – Cidade do México

16 – Xangai

17 – San Francisco

18 – Berlim

19 – Tóquio

20 – Los Angeles

21 – Zurique

22 – Pequim

23 – Washington

24 – Banguecoque

25 – Moscovo

26 – Hong Kong

27 – Miami

28 – Sydney

29 – Dubai

30 – Boston

31 – Singapura

32 – Istambul