Rankings escolas. Nota metodológica

Na ausência de uma classificação feita pela tutela, cada ranking segue, por isso, critérios diferentes. No secundário, o SOL considerou a média das classificações dos alunos internos (que frequentam as aulas todo o ano) das 22 disciplinas sujeitas a exames nacionais na 1.ª fase.

Para organizar a tabela das escolas foram consideradas as que realizaram mais de 100 provas. No básico (9.º ano) foram considerados os alunos internos que realizaram os dois exames nacionais (Português e Matemática) e excluídas as escolas com menos 50 provas realizadas.

Foram ainda excluídas as escolas que funcionam no estrangeiro e os alunos com necessidades educativas especiais.