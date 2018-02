Canadá muda hino nacional por causa da igualdade de género

O Canadá vai mudar o hino nacional para tentar criar uma versão sem género. A mudança foi aprovada no senado com 225 votos a favor e 74 contra.

Segundo a imprensa canadiana, a proposta para alterar o hino já não era novidade. Desde 1980 que foram feitas 12 tentativas para mudar o hino.

Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano mostrou-se satisfeito com a mudança do hino, afirmando no seu Twitter que esta mudança é “mais um passo posivito rumo à igualdade de género”.