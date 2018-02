Irmãs espancam irmão até à morte por causa de um cupcake

Glenndria e Lashiley Morris, duas irmãs de Atlanta, Estados Unidos da América, foram acusadas de terem matado o irmão de três anos por causa de um cupcake.

Segundo avança o Atlanta Journal-Constituiton, as irmãs começaram a bater na criança por este ter roubado um cupcake da cozinha e o ter comido. Segundo consta na acusação, uma das irmãs terá usado um taco de basebol para bater no irmão, enquanto a outra o espancou.

Os médicos afirmaram que o menino morreu por causa de um traumatismo craniano, provocado pelas fortes pancadas que levou na cabeça.

As duas irmãs estão a ser acusadas de homicídio com as agravantes de crueldade e agressão. De acordo com o mesmo jornal, ambas estão presas à espera de conhecer a sentença.

Uma das irmãs detinha a custódia do menino, depois de a mãe a ter perdido quando ficou sem casa. Segundo escreve a BBC, três dias antes de a criança ter morrido a mãe terá pedido a um juiz para lhe voltar a dar a custódia do filho depois de descobrir que tinha arranhões e hematomas.