Esta foto foi tirada há mais de dez anos. Sabe quem é?

Antes de namorar com o melhor do mundo era assim. Estamos a falar de Georgina Rodríguez, a atual namorada do craque e mãe da primeira filha biológica de Cristiano Ronaldo.

A professora de ballet e diretora da escola onde Georgina andou durante mais de dez anos esteve no programa de televisão de Ana, na ‘Telecinco’, e os elogios à namorada de Ronaldo foram muitos.

“Não só era uma boa aluna, como também uma boa amiga. Georgina tinha uns quatro anos quando entrou na escola. Sempre foi supre educada, super boa aluna e boa companheira. Além de tudo isso era muito boa bailarina”, declarou Susana, citada pelo jornal AS.