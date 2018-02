Barreiro atrai investimento de 7 milhões e cria 50 empregos

A Câmara Municipal do Barreiro assinou esta sexta-feira um protocolo com a empresa espanhola Supera, responsável pela gestão desportiva de algumas piscinas em Lisboa, o que representa um investimento de mais de sete milhões de euros e a criação de 50 postos de trabalho.

O projeto prevê duas piscinas (interior e exterior), ginásio, SPA e Pavilhão de Basquetebol. O valor médio, por família, para usufruto do complexo desportivo será de 49 euros. Este é o primeiro investimento desta empresa a sul do Tejo.

A construção do novo aeroporto a menos de dois quilómetros, a edificação de novas ligações rodoviárias, a localização do território do Barreiro é central na área metropolitana de Lisboa com 2,82 milhões de habitantes e a proximidade com a cidade de Lisboa estiveram na base desta decisão.