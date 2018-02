Arquivamento do processo de Centeno foi "procedimento comum", diz PGR

Joana Marques Vidal falou à saída do Congresso dos Magistrados

Joana Marques Vidal garantiu esta sexta-feira que o arquivamento do processo que envolvia o ministro da Finanças, Mário Centeno, e o Benfica, foi um “procedimento comum”.

"O Ministério Público atuou respeitando os seus princípios", garantiu a procuradora-geral da República, à saída do Congresso de Magistrados.

Esta investigação tinha com objetivo perceber se existiram ou não alegados benefícios por parte do responsável pela pasta da Finanças em troca de bilhetes para um jogo de futebol do Benfica.

Joana Marques Vidal aproveitou para falar sobre outros temas, como as alegadas fugas de informação na Justiça: "É complicado, é grave e é uma nota que nos desagrada profundamente. O debate sobre o segredo de justiça deve ser assumido por todos os intervenientes processuais e não só pelo Ministério Público. Este não é um problema só do Ministério Público", afirmou, revelando que foram abertos vários inquéritos.