Estudo revela que cães mordem mais as pessoas que são ansiosas

De acordo com um estudo levado a cabo por uma equipa de vários investigadores de uma Universidade dos Estados Unidos, publicado esta terça-feira, está comprovado que as pessoas mais ansiosas têm mais propensão a serem mordidas por cães. Os animais pressentem o medo das pessoas e a forma que têm de reagir é atacá-las.

De forma a chegarem a esta conclusão, os cientistas analisaram relações entre vítimas e cães (no passado), e menos de um quarto das pessoas analisadas já haviam sofrido de algum tipo de agressão ou tentativa.

O estudo indicou ainda que os homens foram os mais mordidos por cães, especialmente aqueles que eram emocionalmente instáveis e mais ansiosos por natureza.

Contudo, o estudo não conseguiu justificar o motivo pelo qual os cães reagem de forma agressica para com alguém ansioso, mas os investigadores apontam que o risco de morder alguém depende também do dono do animal e do ambiente em que este se insere.