Quer que o seu filho seja um génio? Leia este artigo

É sabido que os brinquedos têm bastante importância no desenvolvimento cognitivo. Os blocos de construção, em especial, são conhecidos pelos benefícios que trazem aos mais pequenos.

A pensar nisso, a Unilever, a LEGO e o IKEA criaram a Real Play, uma empresa que não tem dúvidas de que "brincar é um negócio sério e fundamental para a aprendizagem, desenvolvimento e criatividade", defende o CEO da nova empresa, Jesper Brodin, citado pelo jornal inglês The Telegraph.

Entre as criações da empresa, está um site particularmente especial, onde é possível imprimir em 3D uma réplica dos 160 blocos de construção com os quais brincou Albert Einstein em criança, conhecidos como Anker-Steinbaukasten.

Segundo o The Telegraph, o brinquedo, criado na década de 1880 na Alemanha, foi pioneiro no que ao desenvolvimento das crianças diz respeito. Ajudar ao desenvolvimento do sentido do tacto, à destreza manual e à estimulação da criatividade eram os objetivos dos criadores dos blocos... o que parece ter-se verificado, no caso de Einstein, pelo menos.