Lex. Interrogatórios aos cinco detidos já terminaram

Os interrogatórios aos cinco detidos na Operação Lex terminaram esta sexta-feira, pelas 19h30, e as medidas de coação serão entretanto conhecidas.

Recorde-se que entre os arguidos estão os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante, ex-mulher de Rangel, Rita Figueira, a mulher do magistrado, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira e ainda o vice-presidente do mesmo clube, Fernando Tavares.

Recorde-se que a operação Lex está a investigar suspeitas de corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.