Amanhã no SOL: Da dependência dos videojogos ao fim dos talheres de plástico

A Organização Mundial de Saúde já reconheceu a dependência dos videojogos como uma doença e o SOL foi ouvir jogadores e psicólogos. Enquanto isso, A EMEL garante que não anda a multar bicicletas, como circula nas redes sociais, mas diz que vai começar a passar multas de estacionamento à noite. E a Assembleia da República anda a discutir a possibilidade de acabar com talheres e pratos de plástico.

Numa edição em que se fala de “Linha Fantasma”, aquele que será o último papel de Daniel Day-Lewis, segundo o próprio, e de uma pintura de um mestre português do século XV que regressa a casa, há outro português, macaense, que se estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno e tem uma história de vida que vale a pena ler.

Importante também aquilo que se está a passar na África do Sul, com a Cidade do Cabo a enfrentar uma seca de três anos que obriga os seus quatro milhões de habitantes a racionar água rezando para que não chegue o “dia zero”, esse dia fatídico em que as águas desaparecerão das torneiras e as pessoas terão de se socorrer de um dos pontos de recolha que o governo instalará pela cidade. O curioso é que a cidade ganhou um prémio de gestão de água em 2014.