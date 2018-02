Caso Fizz põe Proença em causa

Duarte Garin, deixou de ser sócio-diretor da sociedade de advogados Úria Menendez - Proença de Carvalho no início de janeiro. Alteração que acontece numa altura em que são várias as notícias vindas a público sobre o alegado envolvimento de Daniel Proença de Carvalho no caso Fizz, no qual estão acusados por corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal o ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira e o ex-vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente, entre outros.

Questionado pelo SOL sobre a eventual relação entre os dois factos, a sociedade de advogados respondeu: «Não temos quaisquer comentários a fazer».

