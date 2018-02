Intimidade a mais? O beijo entre pai e filho que gerou uma grande discussão | VÍDEO

O atleta Tom Brady está no centro da polémica

Que vários pais têm por hábito beijar os filhos na boca, isso não é novidade, mas que ‘tipo’ de beijo é apropriado? Mais do que um segundo já ultrapassa os limites?

Um vídeo do atleta norte-americano Tom Brady veio desencadear essa discussão na Internet. As imagens fazem parte de um documentário sobre o jogador de futebol americano. Neste, surge um momento íntimo entre Tom e o seu filho Brady.

“O que é que eu ganho?”, pergunta Tom, que recebe um beijo rápido do filho. No entanto, o atleta diz que não ficou satisfeito com o gesto de Brady e que o beijo não foi como ele queria. Por isso, o filho dá-lhe um beijo na boca mais demorado.

Vários internautas repararam nesse pormenor e começaram a criticar a atitude do marido de Gisele Bundchen: “Tom Brady é uma das minhas pessoas favoritas (e isso inclui membros da minha família), mas ele fazer o filho voltar para beijá-lo nos lábios mais demoradamente é muito perturbador”, critica um utilizador. “O que Tom Brady fez não é nada demais! Algumas pessoas são tão preconceituosas! Sim, é esquisito, mas não dá cabo de uma família”, defende outro.

Veja o momento em causa